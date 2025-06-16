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В России придумали, как увеличить доход многодетным и неполным семьям: вот что предлагают

В Госдуме предложили полностью возмещать НДФЛ многодетным семьям.

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Источник: Комсомольская правда

Депутаты подготовили законопроект о полном возмещении НДФЛ отдельным категориям россиян. Так, по проекту под новый порядок попадут многодетные и неполные семьи, а также семьи с детьми-инвалидами. По мнению депутатов, сейчас доходы некоторых родителей превышают минимальный порог, но «не обеспечивают достойного уровня жизни». В связи с этим указанным семьям предложено полностью возмещать НДФЛ, что улучшит их материальную ситуацию, передают «Известия».

Кроме того, депутаты считают необходимым дифференцирование механизма расчета выплат в зависимости от числа детей. Так, для семей с двумя детьми предлагается определять сумму как разницу между НДФЛ, начисленным с годового дохода заявителя, и НДФЛ с того же дохода в размере 6%.

«Если есть в семье дети, нужно поддерживать ее без всяких оговорок. Поэтому мы предлагаем для семей с двумя и более детьми пересмотреть критерий нуждаемости, чтобы выплату получило большее число семей. А семьям с тремя и более детьми возвращать уплаченный НДФЛ в полном объеме», — подытожил депутат Леонид Слуцкий.

В Совфеде, между тем, рассказали, как получать пенсию в 32 тысячи рублей. Для этого россиянам необходимо перешагнуть отметку в 100 тысяч рублей ежемесячных доходов.