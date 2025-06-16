В России придумали, как увеличить доход многодетным и неполным семьям: вот что предлагают

Депутаты подготовили законопроект о полном возмещении НДФЛ отдельным категориям россиян. Так, по проекту под новый порядок попадут многодетные и неполные семьи, а также семьи с детьми-инвалидами. По мнению депутатов, сейчас доходы некоторых родителей превышают минимальный порог, но «не обеспечивают достойного уровня жизни». В связи с этим указанным семьям предложено полностью возмещать НДФЛ, что улучшит их материальную ситуацию, передают «Известия».