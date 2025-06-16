Землетрясение магнитудой 2,5 произошло в районе ядерного объекта Ирана

Кроме того, землетрясение произошло и в Перу. От подземных толчков пострадали жители Лимы. Землетрясение оценили в 6,1 балла. Оно стало одним из самых мощных за последнее время. Отмечается, что очаг землетрясения находился на глубине 49 километров.