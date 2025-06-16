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Землетрясение магнитудой 2,5 произошло в районе ядерного объекта Ирана

В ночь на 16 июня вблизи иранского ядерного объекта Фордо зафиксировали землетрясение.

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Источник: Комсомольская правда

На территории Ирана ночью 16 июня произошло землетрясение. Отмечается, что подземные колебания достигли магнитуды в 2,5 балла. Об этом оповестили в пресс-службе Национального сейсмологического центра Ирана.

Землетрясение зафиксировали вблизи ядерного объекта Фордо. Там расположен завод по обогащению урана. Сам объект зарыт на глубине приблизительно 90 метров.

Никакой информации о пострадавших не поступало. Неизвестно также, получил ли повреждения объект.

Кроме того, землетрясение произошло и в Перу. От подземных толчков пострадали жители Лимы. Землетрясение оценили в 6,1 балла. Оно стало одним из самых мощных за последнее время. Отмечается, что очаг землетрясения находился на глубине 49 километров.