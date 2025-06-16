«ПСЖ» с разгромным счетом стартовал на клубном чемпионате мира

Уже в первом тайме «ПСЖ» обеспечил себе комфортное преимущество благодаря голам Фабиана Руиса (19-я минута) и Витиньи (45+1). Во втором тайме численное преимущество парижан (после удаления Клемана Лангле на 78-й минуте) позволило довести счет до разгромного — отличились Сенни Меюлю (87) и Ли Кан Ин с пенальти (90+7).