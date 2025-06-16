«ПСЖ» с разгромным счетом стартовал на клубном чемпионате мира

«Пари Сен-Жермен» уверенно начал кампанию на клубном чемпионате мира, разгромив мадридский «Атлетико» со счетом 4:0 в матче первого тура группового этапа. Встреча группы B состоялась в пасаденском стадионе (Калифорния, США) и стала демонстрацией силы французского гранда.
Уже в первом тайме «ПСЖ» обеспечил себе комфортное преимущество благодаря голам Фабиана Руиса (19-я минута) и Витиньи (45+1). Во втором тайме численное преимущество парижан (после удаления Клемана Лангле на 78-й минуте) позволило довести счет до разгромного — отличились Сенни Меюлю (87) и Ли Кан Ин с пенальти (90+7).
Особенно ярко проявил себя грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, бывший игрок московского «Локомотива» и казанского «Рубина», оформивший две голевые передачи. Российский голкипер Матвей Сафонов весь матч провел в запасе.
Во втором туре 19 июня «ПСЖ» встретится с бразильским «Ботафого», а «Атлетико» попытается реабилитироваться в игре против «Сиэтл Саундерс».
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