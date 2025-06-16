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92-летняя китаянка рассказала, что секрет ее долголетия в приседаниях

Женщина уверена, что регулярные физические упражнения помогают ей оставаться в хорошей форме.

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Источник: Аргументы и факты

92-летняя жительница Китая по имени Ли поделилась своим личным рецептом долголетия, сообщает телеканал Jianghua TV.

Несмотря на возраст, женщина сохраняет активность и уверена, что именно регулярные физические упражнения помогают ей оставаться в хорошей форме.

По словам Ли, она предпочитает тренироваться дома — каждый день выполняет по 100 приседаний прямо на кровати и делает 200 отжиманий на полу. Также в её распорядок входит вращение обруча. Китаянка признаётся, что занятия на улице ей некомфортны, поэтому все упражнения она проводит в домашних условиях.

Кроме физической активности, Ли уделяет внимание восстановлению — каждый вечер она парит ноги в горячей воде. По её словам, эта простая процедура помогла избавиться от ночных судорог.

Ранее практикующий невролог из Кливленда в США Говард Такер, которому 102 года, заявил, что для того, чтобы долго прожить, необходимо заниматься любимым делом, не стремиться на пенсию и поддерживать себя в форме.