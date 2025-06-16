92-летняя китаянка рассказала, что секрет ее долголетия в приседаниях

По словам Ли, она предпочитает тренироваться дома — каждый день выполняет по 100 приседаний прямо на кровати и делает 200 отжиманий на полу. Также в её распорядок входит вращение обруча. Китаянка признаётся, что занятия на улице ей некомфортны, поэтому все упражнения она проводит в домашних условиях.