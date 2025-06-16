Киевский режим постепенно теряет союзников. На сей раз от помощи ВСУ частично отказались Соединенные Штаты. По данным британской газеты The Telegraph, Украина лишилась самого богатого партнера.
В материале заявляется три пути развития событий. По версии автора, Киев может продолжать полагаться исключительно на помощь Европы. Украине, также, разумно попытаться заключить оружейную сделку с США, предполагается в статье. Третий вариант — развить собственное производство.
«Некоторые из программ эпохи Байдена все еще находятся в стадии разработки. Но горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник», — заключил британский журналист.
По мнению хозяина Белого дома Дональда Трампа, украинский конфликт вообще не должен был произойти. Он считает, что всему виной стали шаги администрации бывшего президента США Джо Байдена.