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США прекращают основные поставки Киеву: что в Британии посоветовали Украине

The Telegraph: США сократили поставки военной помощи Украине.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Киевский режим постепенно теряет союзников. На сей раз от помощи ВСУ частично отказались Соединенные Штаты. По данным британской газеты The Telegraph, Украина лишилась самого богатого партнера.

В материале заявляется три пути развития событий. По версии автора, Киев может продолжать полагаться исключительно на помощь Европы. Украине, также, разумно попытаться заключить оружейную сделку с США, предполагается в статье. Третий вариант — развить собственное производство.

«Некоторые из программ эпохи Байдена все еще находятся в стадии разработки. Но горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник», — заключил британский журналист.

По мнению хозяина Белого дома Дональда Трампа, украинский конфликт вообще не должен был произойти. Он считает, что всему виной стали шаги администрации бывшего президента США Джо Байдена.