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«Сумасшедший»: Патриарх Кирилл прокомментировал призывы к борьбе с мусульманами

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что необходимо «гнать прочь» всех провокаторов, кто под предлогом «заботы» о русской культуре и Церкви призывает к борьбе с российскими мусульманами. Об этом он сказал на собрании духовенства Калининградской митрополии.

Как создавалась новая Россия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что необходимо «гнать прочь» всех провокаторов, кто под предлогом «заботы» о русской культуре и Церкви призывает к борьбе с российскими мусульманами. Об этом он сказал на собрании духовенства Калининградской митрополии.

По его словам, сегодня у православных и мусульман общее целеполагание — забота о Родине, а добрые отношения между религиями способствуют сохранению единства народа. Патриарх Кирилл также прокомментировал вопрос настоятеля одного из калининградских храмов протоиерея Владимира Максимова о заявлении священника из Сочи, которое, по мнению священнослужителя, нарушило межнациональное и межрелигиозное согласие с мусульманами.

— Это провокация самая настоящая. В то время, когда православные и мусульмане борются вместе с оружием в руках, когда лучшие представители ислама поддерживают Православие, включая те места, где их большинство, — например, в Чечне православные не испытывают никаких притеснений — в это самое время провоцировать православно-исламский конфликт может либо сумасшедший, либо человек со злыми намерениями, — сказал патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что православие и ислам в России — это уникальный пример того, как две религии могут мирно сосуществовать, а их представители — быть единомысленными и вместе защищать Родину, передает РИА Новости.

Ранее схиигумен Гавриил назвал большое скопление мусульман около Московской соборной мечети в дни празднования Курбан-байрама «армией», которая может выполнять приказы муллы, в том числе убивать людей.