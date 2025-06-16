«Сумасшедший»: Патриарх Кирилл прокомментировал призывы к борьбе с мусульманами

— Это провокация самая настоящая. В то время, когда православные и мусульмане борются вместе с оружием в руках, когда лучшие представители ислама поддерживают Православие, включая те места, где их большинство, — например, в Чечне православные не испытывают никаких притеснений — в это самое время провоцировать православно-исламский конфликт может либо сумасшедший, либо человек со злыми намерениями, — сказал патриарх Кирилл.