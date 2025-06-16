Каждый пятый россиянин рискует заболеть диабетом

Около 20% всех анализов отклоняются от нормы.
В российских лабораториях зафиксировали рост числа случаев повышенного уровня глюкозы в крови у взрослых пациентов — до 20% анализов показывают отклонения от нормы. Согласно проекту «Индекс Инвитро», исследование охватило данные за период с 2021 по 2024 год и указывает на рост распространенности преддиабета и сахарного диабета среди россиян.
«Количество проводимых исследований на протяжении этих лет увеличивалось. Так, в 2024 году тестов на определение глюкозы в крови было выполнено в общем итоге на 37% больше, чем в 2021 году», — передает слова компании «Известия». По данным аналитиков, у каждого пятого взрослого пациента, обратившегося за исследованием, выявлен повышенный уровень глюкозы. Это может свидетельствовать как о развитии преддиабета, так и о наличии сахарного диабета или временного нарушения обмена веществ, спровоцированного, например, стрессом.
Специалисты лабораторий отмечают, что параллельно увеличению числа выявленных случаев растет и интерес россиян к диагностике нарушений углеводного обмена. Люди стали чаще сдавать анализы на уровень сахара и гемоглобина. По мнению экспертов, повышенная настороженность населения по отношению к рискам диабета способствует более раннему выявлению заболеваний и позволяет своевременно корректировать образ жизни или назначать терапию.
Ранее эксперты отмечали, что около 60% россиян страдают от избыточного веса, что негативно сказывается на демографии и экономике страны. Избыточная масса тела считается одним из ключевых факторов риска развития сахарного диабета и сопутствующих заболеваний, смертность от которых достигает 52%. По прогнозам, к 2050 году доля россиян с лишним весом может вырасти до 73%.