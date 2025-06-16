Каждый пятый россиянин рискует заболеть диабетом

«Количество проводимых исследований на протяжении этих лет увеличивалось. Так, в 2024 году тестов на определение глюкозы в крови было выполнено в общем итоге на 37% больше, чем в 2021 году», — передает слова компании «Известия». По данным аналитиков, у каждого пятого взрослого пациента, обратившегося за исследованием, выявлен повышенный уровень глюкозы. Это может свидетельствовать как о развитии преддиабета, так и о наличии сахарного диабета или временного нарушения обмена веществ, спровоцированного, например, стрессом.