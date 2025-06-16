Мощное наводнение в Сочи началось после проливных дождей

Сильные ливни спровоцировали масштабное подтопление в Сочи, часть города осталась без света. Об этом сообщает Shot.
По рассказам очевидцев, реки Мзымта и Херота вышли из берегов и затопили улицы Адлера. Несколько кварталов обесточены, а на одной из улиц люди заметили повторные разряды молний, попадавшие в здания.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Ранее МЧС предупреждало о возможных проливных дождях, резком подъёме уровня рек, угрозе селевых потоков и ветре до 18 м/с в Сочи и Сириусе.
Также сообщалось, что Южные районы Кировской области находятся под угрозой мощной суперячейки — метеорологического явления, способного вызвать разрушительные последствия.