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Мощное наводнение в Сочи началось после проливных дождей

Сильные ливни спровоцировали масштабное подтопление в Сочи, часть города осталась без света.

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Сильные ливни спровоцировали масштабное подтопление в Сочи, часть города осталась без света. Об этом сообщает Shot.

По рассказам очевидцев, реки Мзымта и Херота вышли из берегов и затопили улицы Адлера. Несколько кварталов обесточены, а на одной из улиц люди заметили повторные разряды молний, попадавшие в здания.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Ранее МЧС предупреждало о возможных проливных дождях, резком подъёме уровня рек, угрозе селевых потоков и ветре до 18 м/с в Сочи и Сириусе.

Также сообщалось, что Южные районы Кировской области находятся под угрозой мощной суперячейки — метеорологического явления, способного вызвать разрушительные последствия.