Подземные толчки зафиксировали на ядерном объекте в Иране

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 15 июня сообщил, что исламская республика готова подписать договор, подтверждающий отсутствие у нее ядерного арсенала. Однако официальный представитель иранской парламентской комиссии национальной безопасности и внешней политики Эбрахим Резаи заявил, что Тегеран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.