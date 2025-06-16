Подземные толчки зафиксировали на ядерном объекте в Иране

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 2,5 в районе ядерного объекта в Фордо, расположенного в провинции Кум в центральной части Ирана. Об этом сообщил Иранский сейсмологический центр.
Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ведомства, землетрясение произошло 15 июня в 23:35 по местному времени (23:05 по московскому времени) на глубине 10 километров.
Иранская армия ранее нанесла ракетный удар по израильскому оружейному заводу Rafael, который находится в Хайфе.
Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 15 июня сообщил, что исламская республика готова подписать договор, подтверждающий отсутствие у нее ядерного арсенала. Однако официальный представитель иранской парламентской комиссии национальной безопасности и внешней политики Эбрахим Резаи заявил, что Тегеран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.
Ночью 13 июня израильские ВВС атаковали иранскую территорию, приведя к гибели как минимум 20 высших офицеров вооруженных сил страны. Информационные издания подчеркнули, что данная атака является новым витком напряженности в отношениях двух государств. Чем может закончиться противостояние стран — в материале «Вечерней Москвы».