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Жители Иркутска недовольны качеством воды в реке Кая

Грязные осадки снега сливаются в воду с полигона.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске жители жалуются на загрязнение реки Кая. В воду сходят остатки растаявшего снега с полигона, где его складируют. Информацию об этом местные разместили в социальных сетях. На сообщение отреагировала Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.

— С привлечением уполномоченных органов контроля проводим проверку по размещенной информации о сбросах загрязненной воды в реку Кая, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура проверит соблюдение природоохранного законодательства и, если будут выявлены нарушения, примет необходимые меры.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Зиминском районе убрали незаконную свалку после жалоб жителей. Прокуратура установила, что свалка образовалась в результате работы оздоровительного лагеря.