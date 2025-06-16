Жители Иркутска недовольны качеством воды в реке Кая

В Иркутске жители жалуются на загрязнение реки Кая. В воду сходят остатки растаявшего снега с полигона, где его складируют. Информацию об этом местные разместили в социальных сетях. На сообщение отреагировала Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.