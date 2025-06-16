Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты новые правила расчета среднего заработка в России

Правительство утвердило новые правила расчета среднего заработка.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 сентября, для расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России нужно умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Соответствующие правила вступают в силу с 1 сентября этого года и будут действовать до 1 сентября 2031 года.

«Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году», — говорится в документе.

При этом средний заработок в случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет рассчитываться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.