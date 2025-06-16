Раскрыты новые правила расчета среднего заработка в России

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 сентября, для расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России нужно умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.