Раскрыты новые правила расчета среднего заработка в России

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 сентября, для расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России нужно умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Соответствующие правила вступают в силу с 1 сентября этого года и будут действовать до 1 сентября 2031 года.
«Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году», — говорится в документе.
При этом средний заработок в случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет рассчитываться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.