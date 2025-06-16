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Глава Росстандарта Шалаев: В России хотят обновить ГОСТ на икру

Росстандарт предлагает снизить массовую долю соли в икре.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В России хотят обновить ГОСТ на икру. Соответствующая работа уже ведется в Росстандарте. Об этом заявил глава ведомства Антон Шалаев.

«Интересная работа, которая сейчас идет — обновление ГОСТа на икру с точки зрения снижения массовой доли соли», — сказал министр ТАСС накануне Петербургского международного экономического форума.

По словам Шалаева, это позволит защитить икру от фальсификации.

Согласно действующим стандартам, массовая доля поваренной соли в икре первого сорта составляет 4−6%, а второго — 4−7%.

Как жительница Красноярска купила поддельную икру, которая растворилась в кипятке, читайте здесь на KP.RU.

О вариантах лучшей красной икры в 2025 году сайт KP.RU рассказывает здесь.

Как в Крыму подделывают красную икру, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем диетолог Денисенко заявила, что красная икра поможет снизить уровень холестерина и укрепить иммунитет и рассказала, сколько бутербродов с этим продуктом можно съесть за один раз, чтобы не навредить здоровью, а получить пользу.