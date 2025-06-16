Глава Росстандарта Шалаев: В России хотят обновить ГОСТ на икру

В России хотят обновить ГОСТ на икру. Соответствующая работа уже ведется в Росстандарте. Об этом заявил глава ведомства Антон Шалаев.
«Интересная работа, которая сейчас идет — обновление ГОСТа на икру с точки зрения снижения массовой доли соли», — сказал министр ТАСС накануне Петербургского международного экономического форума.
По словам Шалаева, это позволит защитить икру от фальсификации.
Согласно действующим стандартам, массовая доля поваренной соли в икре первого сорта составляет 4−6%, а второго — 4−7%.
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Тем временем диетолог Денисенко заявила, что красная икра поможет снизить уровень холестерина и укрепить иммунитет и рассказала, сколько бутербродов с этим продуктом можно съесть за один раз, чтобы не навредить здоровью, а получить пользу.