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Иранский минздрав: из-за израильских атак в Иране погибли более 220 человек

Число пострадавших при ударах Израиля по иранской территории превысило 1,2 тыс. человек.

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Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 224 человека погибли в Иране в результате израильских ударов, сообщил представитель иранского министерства здравоохранения Хосейн Керманпур на своей странице в социальной сети X*.

Ещё более 1,2 тыс. человек пострадали. Глава ведомства отметил, что свыше 90% раненых — это гражданские лица, в том числе женщины и дети.

Напомним, в ночь на 13 июня израильские военные начали военную операцию «Восходящий лев» против Ирана. В ответ исламская республика приступила к операции против Израиля под названием «Суровое наказание».

14 июня израильская армия заявила о гибели более 20 командиров Вооруженных сил Ирана.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.