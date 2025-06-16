Иранский минздрав: из-за израильских атак в Иране погибли более 220 человек

По меньшей мере 224 человека погибли в Иране в результате израильских ударов, сообщил представитель иранского министерства здравоохранения Хосейн Керманпур на своей странице в социальной сети X*.
Ещё более 1,2 тыс. человек пострадали. Глава ведомства отметил, что свыше 90% раненых — это гражданские лица, в том числе женщины и дети.
Напомним, в ночь на 13 июня израильские военные начали военную операцию «Восходящий лев» против Ирана. В ответ исламская республика приступила к операции против Израиля под названием «Суровое наказание».
14 июня израильская армия заявила о гибели более 20 командиров Вооруженных сил Ирана.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.