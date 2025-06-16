Вузы зачислят победителей олимпиад за свой счет при нехватке бюджетных мест

По словам Фалькова, ситуация с нехваткой мест для олимпиадников обусловлена, в первую очередь, большим престижем семи — десяти российских университетов, расположенных, как правило, в городе Москве. И она касается не всех направлений, а только ряда наиболее востребованных, где количество мест всегда несколько меньше, чем количество олимпиадников.