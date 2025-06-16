Вузы зачислят победителей олимпиад за свой счет при нехватке бюджетных мест

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Ведущие российские вузы зачислят победителей и призеров школьных олимпиад за свой счет при нехватке для них бюджетных мест, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Дипломы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в ведущие вузы России без экзаменов по соответствующему профилю.
«Ведущие вузы видят выход в следующем: они всех (олимпиадников — ред.), кто поверх бюджетных мест подает, берут за счет собственных средств, поскольку это самые талантливые ребята, девушки, самые талантливые выпускники школ. Я думаю, в этом году мы точно таким же образом эту работу организуем», — сказал министр.
По словам Фалькова, ситуация с нехваткой мест для олимпиадников обусловлена, в первую очередь, большим престижем семи — десяти российских университетов, расположенных, как правило, в городе Москве. И она касается не всех направлений, а только ряда наиболее востребованных, где количество мест всегда несколько меньше, чем количество олимпиадников.
В прошлом году в Сеченовском университете на специальности «Лечебное дело» право на автоматическое зачисление в вуз было предоставлено тем, кто показал достойные результаты на всероссийской школьной олимпиаде по биологии и химии 1−3 уровней. Однако олимпиадников оказалось больше, чем выделенных бюджетных мест. Тогда университет зачислил всех олимпиадников за счет собственных средств.
На заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 2024/25 учебного года впервые было приглашено более 9 тысяч участников. Ранее финалистов насчитывалось около 7 тысяч.