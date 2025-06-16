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В Иркутской области усилят меры безопасности на реках

Для охраны жизни отдыхающих пройдут рейды и раздача памяток.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На реках Иркутской области усилят меры безопасности для отдыхающих. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, жителям будут раздавать листовки и памятки, а также на территориях пляжей пройдут профилактические рейды.

— В зонах отдыха будут установлены аншлаги с правилами поведения на водных объектах и запрете купания в не предназначенных для этого местах. Также необходимо усилить профилактическую работу в социальных сетях, — пояснили в пресс-службе правительства Иркутской области.

А руководители детских лагерей и оздоровительных центров, которые находятся вблизи открытых водоемов (до 1 км), должны проводить профилактические занятия на тему безопасности детей на воде.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что 19 мест признаны непригодными для купания в Приангарье. Во всех местах качество воды не прошло проверку, которую проводили специалисты Роспотребнадзора.