В Иркутской области усилят меры безопасности на реках

На реках Иркутской области усилят меры безопасности для отдыхающих. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, жителям будут раздавать листовки и памятки, а также на территориях пляжей пройдут профилактические рейды.
— В зонах отдыха будут установлены аншлаги с правилами поведения на водных объектах и запрете купания в не предназначенных для этого местах. Также необходимо усилить профилактическую работу в социальных сетях, — пояснили в пресс-службе правительства Иркутской области.
А руководители детских лагерей и оздоровительных центров, которые находятся вблизи открытых водоемов (до 1 км), должны проводить профилактические занятия на тему безопасности детей на воде.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что 19 мест признаны непригодными для купания в Приангарье. Во всех местах качество воды не прошло проверку, которую проводили специалисты Роспотребнадзора.