The Telegraph: семьи британских дипломатов уехали из Ирана до атаки Израиля

Власти Великобритании не стали увозить сотрудников своего посольства в Тегеране в безопасное место. Никакой эвакуации работников не произошло. А вот члены семей британских дипломатов покинули Иран, причем аккурат перед ударом Израиля, говорится в материале The Telegraph.
Так, по данным газеты, родственников представителей дипведомств эвакуировали незадолго до ракетного удара Израиля. Это произошло 13 июня. В этот же день Иерусалим начал военную операцию против Тегерана.
«Семьи британских дипломатов в Иране покинули страну незадолго до ракетного удара Израиля по Тегерану в пятницу», — отмечается в статье.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран перестанет наносить удары в случае, если Иерусалим прекратит боевые действия. По его словам, иранские ВС лишь защищают себя после нападения Израиля.