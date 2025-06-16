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The Telegraph: семьи британских дипломатов уехали из Ирана до атаки Израиля

Члены семей британских дипломатов были эвакуированы из Ирана незадолго до ракетного удара Израиля.

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Источник: Комсомольская правда

Власти Великобритании не стали увозить сотрудников своего посольства в Тегеране в безопасное место. Никакой эвакуации работников не произошло. А вот члены семей британских дипломатов покинули Иран, причем аккурат перед ударом Израиля, говорится в материале The Telegraph.

Так, по данным газеты, родственников представителей дипведомств эвакуировали незадолго до ракетного удара Израиля. Это произошло 13 июня. В этот же день Иерусалим начал военную операцию против Тегерана.

«Семьи британских дипломатов в Иране покинули страну незадолго до ракетного удара Израиля по Тегерану в пятницу», — отмечается в статье.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран перестанет наносить удары в случае, если Иерусалим прекратит боевые действия. По его словам, иранские ВС лишь защищают себя после нападения Израиля.