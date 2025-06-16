В Госдуме хотят предоставить детям бесплатный проезд в лагеря

В России могут предоставить детям право бесплатного проезда в лагеря. С таким предложением депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к министру транспорта Роману Старовойту.
«С учётом высокой стоимости билетов на все виды междугороднего транспорта, предлагаю Минтрансу поддержать семьи с детьми и рассмотреть вопрос о предоставлении детям возможности бесплатно пользоваться любыми видами транспорта для проезда к месту отдыха и обратно», — сказал Миронов РИА Новости.
Льготу предполагается предоставлять на летний период, когда школьники находятся на каникулах. Миронов также предлагает финансировать программу за счет федерального бюджета.
Тем временем специалисты назвали пять невеселых тенденций в детском отдыхе, из-за которых родители не хотят и боятся отправлять детей в летние лагеря. Что еще, кроме «кусачих» цен, отпугивает россиян от летних детских лагерей, читайте здесь на KP.RU.
Информацию о лучших детских лагерях в России в 2025 году собрали здесь на KP.RU.