В Госдуме хотят предоставить детям бесплатный проезд в лагеря

Тем временем специалисты назвали пять невеселых тенденций в детском отдыхе, из-за которых родители не хотят и боятся отправлять детей в летние лагеря. Что еще, кроме «кусачих» цен, отпугивает россиян от летних детских лагерей, читайте здесь на KP.RU.