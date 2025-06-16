Стало известно, кого бесплатно могут взять в вузы при нехватке бюджетных мест

Вузы отдадут приоритет абитуриентам, отличившимся во время учебы.
Ведущие университеты России примут победителей и призеров школьных олимпиад за счет собственных средств в случае недостатка бюджетных мест. Об этом сообщил глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«Ведущие вузы видят выход в следующем: они всех (олимпиадников — прим. ред.), кто поверх бюджетных мест подает, берут за счет собственных средств, поскольку это самые талантливые ребята, девушки, самые талантливые выпускники школ. Я думаю, в этом году мы точно таким же образом эту работу организуем», — сказал министр в беседе с РИА Новости.
Как отметил Фальков, основная причина дефицита мест для победителей олимпиад связана преимущественно с высокой привлекательностью семи-десяти ведущих российских вузов, которые располагаются в Москве. При этом данная проблема затрагивает не все образовательные направления, а лишь те из них, которые пользуются наибольшим спросом, где число выделяемых мест традиционно уступает количеству олимпиадников.
Дипломы, полученные победителями и призерами финального этапа олимпиады, имеют срок действия четыре года. Помогает иметь преимущество при поступлении в вуз и волонтерство, пишет «Национальная Служба Новостей».
Ранее Фальков заявлял о том, что Россия перейдет на новую модель высшего образования. Процесс начнется в 2026—2027 годах.