Стало известно, кого бесплатно могут взять в вузы при нехватке бюджетных мест

«Ведущие вузы видят выход в следующем: они всех (олимпиадников — прим. ред.), кто поверх бюджетных мест подает, берут за счет собственных средств, поскольку это самые талантливые ребята, девушки, самые талантливые выпускники школ. Я думаю, в этом году мы точно таким же образом эту работу организуем», — сказал министр в беседе с РИА Новости.