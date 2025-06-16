Моргенштерн прячется в израильском бункере от иранских ракет

Рэпер Алишер Моргенштерн* (внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов) укрылся в израильском бомбоубежище во время обстрела иранскими ракетами и выложил соответствующее видео в Telegram. В 25-секундной записи слышны по меньшей мере два громких взрыва; артист лаконично прокомментировал происходящее словом «Нормально». Где именно велась съёмка, он не уточнил.
В начале июня музыкант покинул реабилитационную клинику, в которой провёл пять месяцев. По его словам, полностью отказаться от алкоголя не удалось, однако он «начал жить».
13 июня Израиль атаковал иранские ядерные объекты и сообщил о ликвидации нескольких ключевых учёных-ядерщиков, объяснив операцию противодействием разработке ядерного оружия Ираном.
Израиль сообщил о сотне сбитых беспилотников Ирана за три дня.