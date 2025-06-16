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США оставили Украину без новых средств ПВО

CNN: США перенаправили средства ПВО с Украины на Ближний Восток.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ ожидали новых систем противовоздушной обороны, обещанных Соединенными Штатами. Однако Вашингтон решил перенаправить их с Украины на Ближний Восток. Об этом уведомили в телекомпании CNN.

Подчеркивается, что Конгресс уже осведомлен о перебросе ПВО. Системы получат подразделения Вооруженных сил США на Ближнем Востоке.

В телекомпании указали на изменение оборонных приоритетов Вашингтона. Так, по данным журналистов, шаги Соединенных Штатов в этой области изменились при нынешнем президенте США Дональде Трампе.

В Госдепе, тем временем, обратились к американцам. Жителей призвали не ездить в Иран или покинуть страну, если они сейчас там находятся. В Госдепе подчеркнули, что в случае, если американцы не могут вернуться в США, они должны быть готовы находиться в укрытиях долгое время.