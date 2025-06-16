США оставили Украину без новых средств ПВО

В Госдепе, тем временем, обратились к американцам. Жителей призвали не ездить в Иран или покинуть страну, если они сейчас там находятся. В Госдепе подчеркнули, что в случае, если американцы не могут вернуться в США, они должны быть готовы находиться в укрытиях долгое время.