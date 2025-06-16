На Солнце обнаружили самую сильную вспышку в обращенной к Земле стороне

Ранее крупная вспышка на Солнце произошла 15 июня примерно в два часа ночи по московскому времени. Специалисты Института прикладной геофизики сообщили, что событие имело мощность уровня M6.8 и длилось около 18 минут. Ученые подчеркнули, что уровень активности Солнца постепенно возрастает, а значит высока вероятность повторных вспышек класса M в течение ближайших двух суток.