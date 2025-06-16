Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Солнце обнаружили самую сильную вспышку в обращенной к Земле стороне

На Солнце зарегистрировали самую мощную вспышку за июнь. Как отметили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в понедельник, 16 июня, эпицентр вспышки расположен в области 4114, обращенной к Земле.

Как создавалась новая Россия

На Солнце зарегистрировали самую мощную вспышку за июнь. Как отметили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в понедельник, 16 июня, эпицентр вспышки расположен в области 4114, обращенной к Земле.

— Произошла самая крупная вспышка в июне (предварительный балл M8.5) в зоне прямого воздействия на планету, — говорится в сообщении лаборатории.

Астрономы предупреждают, что в случае подтверждения выброса массы, Земля может подвергнуться прямому удару из того же направления, откуда поступали выбросы в начале июня. Тогда они спровоцировали магнитную бурю уровня G4, передает сайт.

Ранее доктор физико-математических наук Алексей Юрасов заявил, что, даже если пик активности Солнца уже пройден, отдельные вспышки могут быть крайне интенсивными.

Ранее крупная вспышка на Солнце произошла 15 июня примерно в два часа ночи по московскому времени. Специалисты Института прикладной геофизики сообщили, что событие имело мощность уровня M6.8 и длилось около 18 минут. Ученые подчеркнули, что уровень активности Солнца постепенно возрастает, а значит высока вероятность повторных вспышек класса M в течение ближайших двух суток.