Иркутяне оценили качество общественного транспорта на «троечку»

В Иркутске блогер провел опрос среди жителей, которые высказали свое мнение касаемо общественного транспорта в городе. Мнения прохожих разделились. Одна девушка поставила четверку по пятибалльной шкале, но отметила, что не все так красиво в автобусах и маршрутках, местами грязновато и неудобно. Об этом сообщается в видеоролике из социальных сетей.