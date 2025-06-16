Иркутяне оценили качество общественного транспорта на «троечку»

В Иркутске блогер провел опрос среди жителей, которые высказали свое мнение касаемо общественного транспорта в городе. Мнения прохожих разделились. Одна девушка поставила четверку по пятибалльной шкале, но отметила, что не все так красиво в автобусах и маршрутках, местами грязновато и неудобно. Об этом сообщается в видеоролике из социальных сетей.
— Общественный транспорт в Иркутске оцениваю на «троечку», хотелось бы получше, как например в Москве, — поделилась жительница Иркутска.
Но среди жителей нашлись и те, кто оценил качество муниципального транспорта по высокой шкале. А вот состояние автобусов частных перевозчиков, которые ездят, например, в Ново-Ленино, прохожие назвали удручающим.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области усилят меры безопасности на реках.