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Иркутяне оценили качество общественного транспорта на «троечку»

Некоторых не устраивает отсутствие чистоты и комфортных сидений.

Как создавалась новая Россия

В Иркутске блогер провел опрос среди жителей, которые высказали свое мнение касаемо общественного транспорта в городе. Мнения прохожих разделились. Одна девушка поставила четверку по пятибалльной шкале, но отметила, что не все так красиво в автобусах и маршрутках, местами грязновато и неудобно. Об этом сообщается в видеоролике из социальных сетей.

— Общественный транспорт в Иркутске оцениваю на «троечку», хотелось бы получше, как например в Москве, — поделилась жительница Иркутска.

Но среди жителей нашлись и те, кто оценил качество муниципального транспорта по высокой шкале. А вот состояние автобусов частных перевозчиков, которые ездят, например, в Ново-Ленино, прохожие назвали удручающим.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области усилят меры безопасности на реках.