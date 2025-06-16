Стало известно, где аятолла Хаменеи, которого запретил ликвидировать Трамп

15 июня телеканал Iran International со ссылкой на свои источники сообщил, что верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи после начала израильских ударов по Тегерану вывезли в подземный бункер неподалёку от афганской границы.
По данным собеседников канала, спустя несколько часов после утренних атак в пятницу Хаменеи переместили в укрытие в районе Лавизан на северо-востоке столицы. В убежище также находятся члены его семьи.
Источники утверждают, что израильская сторона могла уничтожить Хаменеи уже в первую ночь ракетной операции, однако отказалась от этого шага, «чтобы предоставить лидеру Исламской Республики последнюю возможность полностью свернуть программу обогащения урана».
Эскалация между Израилем и Ираном продолжается с 13 июня. Тель-Авив объявил о военной операции против Тегерана, мотивировав это тем, что Иран якобы приблизился к созданию ядерного оружия. Иран эти обвинения отверг и ответил массированным пуском сотен баллистических ракет по израильской территории.