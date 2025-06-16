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В России хотят ввести в школах единую спортивную форму: вот как она будет выглядеть

В Госдуме хотят ввести в школах единую спортивную форму в цветах триколора.

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Источник: Комсомольская правда

В России могут ввести спортивную форму единого образца для всех школ. С таким предложением группа депутатов обратилась в Минпросвещения РФ и Минспорта РФ.

«Спортивную одежду предлагается разработать в цветах государственного флага Российской Федерации», — цитирует РИА Новости выдержку из обращения.

Авторы предложения считают, что унификация спортивной формы поможет развивать у школьников патриотизм и дисциплину, создаст чувство принадлежности к школьному сообществу равных, а также снизит финансовую нагрузку на родителей. Предполагается, что стандарт формы будет носить рекомендательный характер.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила ввести в школах уроки трудовой грамотности.

Также сообщалось, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в школах должность уполномоченного по профилактике травли и буллинга.