В России хотят ввести в школах единую спортивную форму: вот как она будет выглядеть

В России могут ввести спортивную форму единого образца для всех школ. С таким предложением группа депутатов обратилась в Минпросвещения РФ и Минспорта РФ.
«Спортивную одежду предлагается разработать в цветах государственного флага Российской Федерации», — цитирует РИА Новости выдержку из обращения.
Авторы предложения считают, что унификация спортивной формы поможет развивать у школьников патриотизм и дисциплину, создаст чувство принадлежности к школьному сообществу равных, а также снизит финансовую нагрузку на родителей. Предполагается, что стандарт формы будет носить рекомендательный характер.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила ввести в школах уроки трудовой грамотности.
Также сообщалось, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в школах должность уполномоченного по профилактике травли и буллинга.