В России хотят ввести в школах единую спортивную форму: вот как она будет выглядеть

Авторы предложения считают, что унификация спортивной формы поможет развивать у школьников патриотизм и дисциплину, создаст чувство принадлежности к школьному сообществу равных, а также снизит финансовую нагрузку на родителей. Предполагается, что стандарт формы будет носить рекомендательный характер.