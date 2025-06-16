Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала о последствиях длительного голодания

Врач Калошина: долгий голод может приводить к головной боли и агрессии.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Длительный голод способен провоцировать головные боли, слабость и в дальнейшем приводить к раздражительности и агрессии, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.

«Такое долгое отсутствие еды в организме будет способствовать снижению уровня глюкозы крови, головной боли, развитию чувства слабости и в дальнейшем раздражительности и агрессии», — отметила Калошина.

Врач добавила, что увлечение популярным интервальным голоданием повышает риск развития гастрита, замедляет метаболизм и приводит к расстройству пищевого поведения.