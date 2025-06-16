Врач рассказала о последствиях длительного голодания

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Длительный голод способен провоцировать головные боли, слабость и в дальнейшем приводить к раздражительности и агрессии, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.
«Такое долгое отсутствие еды в организме будет способствовать снижению уровня глюкозы крови, головной боли, развитию чувства слабости и в дальнейшем раздражительности и агрессии», — отметила Калошина.
Врач добавила, что увлечение популярным интервальным голоданием повышает риск развития гастрита, замедляет метаболизм и приводит к расстройству пищевого поведения.