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Wildberries планирует начать продажу недвижимости

По словам главы компании Татьяны Ким, сейчас идут переговоры с двумя большими проектами.

Источник: РИА "Новости"

На маркетплейсе Wildberries будут продавать недвижимость, идут переговоры о сотрудничестве с двумя крупными проектами. Об этом сообщила в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума основатель Wildberries, глава объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким.

«Безусловно, мы расширяем категории. Из ближайшего — мы сейчас ведем переговоры по сотрудничеству с двумя большими проектами, будем пробовать продавать недвижимость, квартиры», — сказала она.

Глава РВБ отметила, что компания регулярно увеличивает число категорий товаров на площадке и добавляет новые сервисы и способы доставки. Например, теперь можно доставлять товары, минуя сортировочные центры. А в марте объединенная компания запустила сервис WB Track, позволяющий клиентам отправлять посылки между пунктами выдачи заказов.

Ранее в этом году Wildberries запустил продажу дачных домов и бань, а также плавучих домов. В 2024 году на площадке была запущена продажа автомобилей.