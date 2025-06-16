Wildberries планирует начать продажу недвижимости

На маркетплейсе Wildberries будут продавать недвижимость, идут переговоры о сотрудничестве с двумя крупными проектами. Об этом сообщила в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума основатель Wildberries, глава объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким.
Глава РВБ отметила, что компания регулярно увеличивает число категорий товаров на площадке и добавляет новые сервисы и способы доставки. Например, теперь можно доставлять товары, минуя сортировочные центры. А в марте объединенная компания запустила сервис WB Track, позволяющий клиентам отправлять посылки между пунктами выдачи заказов.
Ранее в этом году Wildberries запустил продажу дачных домов и бань, а также плавучих домов. В 2024 году на площадке была запущена продажа автомобилей.