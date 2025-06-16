Победители и призеры олимпиад смогут поступить за счет вузов: о нехватке бюджетных мест

В российских вузах наблюдается нехватка мест для победителей и призеров школьных олимпиад. Это особенно актуально для тех направлений, которые наиболее востребованы среди абитуриентов. В связи с этим ведущие университеты будут зачислять олимпиадников за свой счет. С таким заявлением выступил глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает РИА Новости.
Он отметил, что олимпиадники чаще всего выбирают для поступления одни и те же вузы, которые характеризуются наибольшим престижем. Из-за этого возникает нехватка бюджетных мест. Их, по словам главы Минобрнауки, оказывается меньше, чем победителей и призеров олимпиад.
«Ведущие вузы видят выход в следующем: они всех, кто поверх бюджетных мест подает, берут за счет собственных средств, поскольку это самые талантливые ребята, девушки, самые талантливые выпускники школ», — рассказал Валерий Фальков.
По версии портала «Работа России», наиболее востребованными в 2024 году стали студенты, окончившие региональные вузы и колледжи. Соответствующие учебные заведения возглавили рейтинги трудоустройства.