Победители и призеры олимпиад смогут поступить за счет вузов: о нехватке бюджетных мест

В российских вузах наблюдается нехватка мест для победителей и призеров школьных олимпиад. Это особенно актуально для тех направлений, которые наиболее востребованы среди абитуриентов. В связи с этим ведущие университеты будут зачислять олимпиадников за свой счет. С таким заявлением выступил глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает РИА Новости.