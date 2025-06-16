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Опубликован прогноз погоды на 16 июня 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМСВ этот понедельник, 16 июня, в городе ожидается облачная погода с прояснениями.

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Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

В этот понедельник, 16 июня, в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен кратковременный дождь, сопровождающийся грозой. Днем осадки продолжатся, местами ожидаются сильные дожди.

Северный ветер будет дуть со скоростью 1−5 м/с, однако во время грозы возможны шквалистые усиления до 15−20 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит от +18 до +20 градусов, а днем температура поднимется до +24…+26 градусов. Рекомендуем жителям быть внимательными на улице и не забывать об зонтах!

Ранее рассказывали, что красноярцев предупредили о штормовой погоде.