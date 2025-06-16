Врач рассказала о последствиях голода

Ранее врачи уже предупреждали о рисках для здоровья, связанных с резкими изменениями условий, например, при принятии холодного душа во время летних отключений горячей воды. Тогда специалисты отмечали, что такие стрессовые воздействия на организм могут привести к снижению иммунитета и развитию простудных заболеваний, что, как и длительное голодание, является дополнительным фактором риска для общего состояния здоровья.