Врач рассказала о последствиях голода

Длительный голод может снизит уровень глюкозы в крови.
Длительное голодание может стать причиной головных болей, слабости, а также вызывать раздражительность и агрессию у человека. Об этом сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.
«Долгое отсутствие еды в организме будет способствовать снижению уровня глюкозы крови, головной боли, развитию чувства слабости и в дальнейшем раздражительности и агрессии», — подчеркнула Мария Калошина в беседе с РИА Новости. По словам врача, увлечение популярными режимами интервального голодания может добавить новые риски для здоровья. В частности, привести к гастриту, замедлению обмена веществ и расстройствам пищевого поведения.
Ранее врачи уже предупреждали о рисках для здоровья, связанных с резкими изменениями условий, например, при принятии холодного душа во время летних отключений горячей воды. Тогда специалисты отмечали, что такие стрессовые воздействия на организм могут привести к снижению иммунитета и развитию простудных заболеваний, что, как и длительное голодание, является дополнительным фактором риска для общего состояния здоровья.