Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала о последствиях голода

Длительное голодание может стать причиной головных болей, слабости, а также вызывать раздражительность и агрессию у человека. Об этом сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.

Как создавалась новая Россия

Длительный голод может снизит уровень глюкозы в крови.

Длительное голодание может стать причиной головных болей, слабости, а также вызывать раздражительность и агрессию у человека. Об этом сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.

«Долгое отсутствие еды в организме будет способствовать снижению уровня глюкозы крови, головной боли, развитию чувства слабости и в дальнейшем раздражительности и агрессии», — подчеркнула Мария Калошина в беседе с РИА Новости. По словам врача, увлечение популярными режимами интервального голодания может добавить новые риски для здоровья. В частности, привести к гастриту, замедлению обмена веществ и расстройствам пищевого поведения.

Ранее врачи уже предупреждали о рисках для здоровья, связанных с резкими изменениями условий, например, при принятии холодного душа во время летних отключений горячей воды. Тогда специалисты отмечали, что такие стрессовые воздействия на организм могут привести к снижению иммунитета и развитию простудных заболеваний, что, как и длительное голодание, является дополнительным фактором риска для общего состояния здоровья.