Холод придет всю европейскую часть РФ

На Урале первая половина недели начнётся с жаркой погоды: в Свердловской и Челябинской областях столбики термометров достигнут 30 и выше (до 32 °C). Со вторника температура станет постепенно снижаться до 22−25 °C, то есть вернётся к норме, а к середине недели опустится ещё на пару градусов, установившись в диапазоне 19−22 °C.