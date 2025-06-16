Холод придет всю европейскую часть РФ

На следующей неделе практически во всей европейской части России установится более прохладная погода: среднесуточные значения окажутся на 2−3 °C ниже климатической нормы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Юг европейской территории — Краснодарский край, Крым, Ставрополье — ощутит умеренное похолодание. Несмотря на отклонение от нормы, воздух будет прогреваться до 23−26 °C, так что условия для отдыха останутся комфортными.
Северо-Западный федеральный округ тоже попадёт под влияние холодного воздуха. В Мурманске и Санкт-Петербурге температура в первой половине недели будет близка к средним многолетним значениям, но превышать их не станет; в остальных районах округа ожидается более заметное отклонение в сторону холода.
На Урале первая половина недели начнётся с жаркой погоды: в Свердловской и Челябинской областях столбики термометров достигнут 30 и выше (до 32 °C). Со вторника температура станет постепенно снижаться до 22−25 °C, то есть вернётся к норме, а к середине недели опустится ещё на пару градусов, установившись в диапазоне 19−22 °C.
Также мощное наводнение в Сочи началось после проливных дождей.