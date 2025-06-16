Финансист Бархота назвал способ накопить на большую покупку

Перед началом накоплений он порекомендовал оценить, как может измениться цена на выбранный товар. Если в течение ближайших шести месяцев или года его стоимость может увеличиться лишь на уровень инфляции, можно начинать откладывать деньги. Однако если ожидается рост цен на 30−40 процентов, эксперт считает, что целесообразнее приобрести товар сразу, воспользовавшись кредитом или рассрочкой, поскольку скорость накопления может не поспевать за ростом стоимости.