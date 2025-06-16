Финансист Бархота назвал способ накопить на большую покупку

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота заявил, что накопительный счет или депозит с доходностью не ниже 19 процентов может помочь отложить средства на крупную покупку.
Перед началом накоплений он порекомендовал оценить, как может измениться цена на выбранный товар. Если в течение ближайших шести месяцев или года его стоимость может увеличиться лишь на уровень инфляции, можно начинать откладывать деньги. Однако если ожидается рост цен на 30−40 процентов, эксперт считает, что целесообразнее приобрести товар сразу, воспользовавшись кредитом или рассрочкой, поскольку скорость накопления может не поспевать за ростом стоимости.
— Если же вы решили копить, можно рассмотреть накопительный счет или депозит с доходностью не ниже, чем ключевая ставка минус один процентный пункт. То есть на сегодняшний день выгодными будут счета или депозиты с доходом не ниже 19 процентов. Для опытных инвесторов подойдут также вложения в первоклассные облигации, — отметил Бархота.
Также Бархота посоветовал регулярно отслеживать цены. Иногда товары на маркетплейсах продаются с большей скидкой, чем в фирменных магазинах. В случае подходящей стоимости можно использовать уже накопленные средства, а недостающую сумму — покрыть с помощью кредитной карты, передает «Прайм».
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