МИД Ирана: В результате трех атак Израиля погибли более 70 женщин и детей

В результате трех израильских ударов по территории Ирана погибли свыше 70 женщин и детей. Об этом в понедельник, 16 июня, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
— Только в результате трех атак погибли более 70 женщин и детей. Десять из 20 детей, похороненных (под обломками — прим. «ВМ») здания, атакованного в районе Чамран (в Тегеране — прим. «ВМ»), до сих пор не извлечены из-под завалов! Режим-агрессор прав: они (израильтяне — прим. «ВМ») атакуют целенаправленно — женщин и детей, и это варварство у них в привычке, — написал Багаи на своей странице в соцсети Х.
13 июня лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Иран пойти на сделку по ядерной программе, «пока не стало слишком поздно». Американский президент добавил, что последствия отказа будут «гораздо хуже любых ожиданий» Тегерана.
Кроме того, Трамп заявил, что заранее знал об ударах Израиля по ядерным целям в Иране. По словам главы Белого дома, для него это не было сюрпризом. При этом американская журналистка Дженнифер Гриффин добавила, что президент Соединенных Штатов намерен защитить Израиль, если Иран решит нанести ответный удар.