МИД Ирана: В результате трех атак Израиля погибли более 70 женщин и детей

— Только в результате трех атак погибли более 70 женщин и детей. Десять из 20 детей, похороненных (под обломками — прим. «ВМ») здания, атакованного в районе Чамран (в Тегеране — прим. «ВМ»), до сих пор не извлечены из-под завалов! Режим-агрессор прав: они (израильтяне — прим. «ВМ») атакуют целенаправленно — женщин и детей, и это варварство у них в привычке, — написал Багаи на своей странице в соцсети Х.