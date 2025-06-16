92-летняя китаянка раскрыла секрет ее долголетия в приседаниях

Китайская долгожительница Ли, которой уже 92 года, рассказала Jianghua TV о своем секрете крепкого здоровья и активности.
Несмотря на почтенный возраст, женщина ведет подвижный образ жизни и убеждена, что главное ― это систематические тренировки. Упражняется она исключительно дома: ежедневно выполняет сотню приседаний прямо на кровати, делает 200 отжиманий на полу и крутит обруч. Заниматься на улице Ли не любит, поэтому все нагрузки — в стенах квартиры.
Не забывает пенсионерка и о восстановлении: каждый вечер она опускает ноги в горячую воду и уверяет, что благодаря этой нехитрой процедуре у нее исчезли ночные судороги.
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