Невролог развеяла миф о связи ночных судорог в ногах и нехватки магния

По словам врача, ночные судороги могут быть связаны с разными факторами. У беременных, например, они появляются из-за нагрузки на ноги, отеков и изменения обмена веществ. Иногда судороги сигналят о проблемах со здоровьем — атеросклерозе, анемии или нарушении работы щитовидной железы. Обезвоживание, алкоголь и даже некоторые лекарства тоже могут провоцировать болезненные спазмы.