Невролог развеяла миф о связи ночных судорог в ногах и нехватки магния

Некоторые люди сталкиваются с болезненными судорогами в ногах по ночам и сразу думают, что виноват недостаток магния. Однако настоящий дефицит этого минерала редко становится причиной этих спазмов. Об этом KP.RU рассказала врач-невролог медицинской компании СберЗдоровье Разият Чупанова.
— На самом деле низкое содержание магния в мышечной ткани — крайне редкая причина судорог. При остром дефиците магния спазмы не ограничиваются икрами или ступнями, а распространяются на все мышцы тела, — пояснила медик.
По словам врача, ночные судороги могут быть связаны с разными факторами. У беременных, например, они появляются из-за нагрузки на ноги, отеков и изменения обмена веществ. Иногда судороги сигналят о проблемах со здоровьем — атеросклерозе, анемии или нарушении работы щитовидной железы. Обезвоживание, алкоголь и даже некоторые лекарства тоже могут провоцировать болезненные спазмы.
— Если судороги происходят у ребенка, то он также нуждается в медицинской помощи: любая боль на фоне роста мышц и костей не нормальна и требует внимания специалиста, — подчеркнула специалист.