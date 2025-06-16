В ГД предложили усилить ответственность за нападения на медработников

По его словам, документ вводит дополнительные квалифицирующие признаки, направленные на ужесточение наказания за преступления против медиков, находящихся при исполнении служебных обязанностей.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, предлагается расширить перечень отягчающих обстоятельств, включив в него факт нападения на медицинского работника во время исполнения им профессиональных обязанностей. Законопроект также нацелен на установление справедливой и соразмерной ответственности за подобные преступления.
Авторы инициативы подчеркивают, что медики часто сталкиваются с агрессией со стороны пациентов, включая тех, кто находится под действием алкоголя или наркотиков. Несмотря на существующие нормы уголовного законодательства, число нападений остаётся высоким.
Ранее сообщалось, что предложение Генпрокуратуры РФ о снижение возраста уголовное ответственности до 14 лет обсуждается в комиссии по законопроектной деятельности.