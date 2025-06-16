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В ГД предложили усилить ответственность за нападения на медработников

Авторы инициативы отметили, что медработники часто сталкиваются с агрессией со стороны пациентов.

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Источник: Аргументы и факты

Сегодня в Государственную думу будет внесён законопроект, усиливающий уголовную ответственность за нападения на медицинских работников. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в своём Telegram-канале.

По его словам, документ вводит дополнительные квалифицирующие признаки, направленные на ужесточение наказания за преступления против медиков, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, предлагается расширить перечень отягчающих обстоятельств, включив в него факт нападения на медицинского работника во время исполнения им профессиональных обязанностей. Законопроект также нацелен на установление справедливой и соразмерной ответственности за подобные преступления.

Авторы инициативы подчеркивают, что медики часто сталкиваются с агрессией со стороны пациентов, включая тех, кто находится под действием алкоголя или наркотиков. Несмотря на существующие нормы уголовного законодательства, число нападений остаётся высоким.

Ранее сообщалось, что предложение Генпрокуратуры РФ о снижение возраста уголовное ответственности до 14 лет обсуждается в комиссии по законопроектной деятельности.