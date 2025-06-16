В ГД предложили усилить ответственность за нападения на медработников

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, предлагается расширить перечень отягчающих обстоятельств, включив в него факт нападения на медицинского работника во время исполнения им профессиональных обязанностей. Законопроект также нацелен на установление справедливой и соразмерной ответственности за подобные преступления.