Reuters: Трамп наложил вето на план Израиля устранить верховного лидера Ирана

Накануне президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что Израиль призвал его администрацию присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу. По словам Трампа, США могли бы вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке, однако на данный момент предпочитают не вмешиваться. В то же время американский лидер допустил, что посредником в урегулировании данного конфликта может стать Россия.