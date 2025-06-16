Reuters: Трамп наложил вето на план Израиля устранить верховного лидера Ирана

План Израиля по физической ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи мог сорваться из-за того, что не был одобрен Соединенными Штатами, в частности, президентом Дональдом Трампом. Такое предположение высказывает агентство Reuters.
«Трамп в последние дни наложил вето на план Израиля убить верховного лидера Ирана», — сообщает агентство, ссылаясь на источник.
Накануне президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что Израиль призвал его администрацию присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу. По словам Трампа, США могли бы вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке, однако на данный момент предпочитают не вмешиваться. В то же время американский лидер допустил, что посредником в урегулировании данного конфликта может стать Россия.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив якобы обладал некой информацией, что Иран намеревался не только создать ядерное оружие (ЯО), но и передать его своим партнерам на Ближнем Востоке. Таким образом Нетаньяху пытался аргументировать начало военной операции против Ирана под названием «Восстающий лев» (в другом переводе — «Народ как лев»), в ходе которого предполагается уничтожение ключевых объектов иранской ядерной программы.
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Накануне в Израиле озвучили предположение, что Иран якобы два раза предпринимал попытки физической ликвидации президента США Дональда Трампа. Об этом в субботу 14 июня заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Видеообращение израильского лидера транслировала пресс-служба его офиса.