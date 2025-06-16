Бастрыкин поручил проверить мать из Комсомольска-на-Амуре

Жалоба на женщину поступила лично председателю СК Александру Бастрыкину через его приёмную во «ВКонтакте». По словам заявителей, девушка живёт в разрухе, злоупотребляет алкоголем, не заботится о своих малолетних сыновьях и применяет к ним физическую силу. При этом она регулярно оставляет детей без присмотра — либо на улице, либо у малознакомых людей.