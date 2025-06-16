Бастрыкин поручил проверить мать из Комсомольска-на-Амуре

В Хабаровском крае Следственный комитет начал проверку в отношении жительницы Комсомольска-на-Амуре, которую местные жители обвиняют в издевательствах над собственными детьми. Об этом сообщили в официальном информационном центре СК России.
Жалоба на женщину поступила лично председателю СК Александру Бастрыкину через его приёмную во «ВКонтакте». По словам заявителей, девушка живёт в разрухе, злоупотребляет алкоголем, не заботится о своих малолетних сыновьях и применяет к ним физическую силу. При этом она регулярно оставляет детей без присмотра — либо на улице, либо у малознакомых людей.
Обращения горожан в местные службы, по их словам, результатов не дали — ситуация продолжала усугубляться. Тогда обеспокоенные соседи обратились напрямую в федеральное ведомство.
Бастрыкин поручил провести проверку по обращениям о противоправных действиях местной жительницы в отношении малолетних в Комсомольске-на-Амуре, говорится в сообщении.
Процессуальная проверка поручена руководителю регионального управления СК Станиславу Белянскому. Центральный аппарат следственного комитета будет отслеживать ход разбирательства и требовать доклады на всех этапах.
Женщина официально пока не привлечена к ответственности, но действия по её проверке уже начались, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.