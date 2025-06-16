Платит матери. Что с Дворкиной, пытавшейся расстрелять мальчиков в детсаду

В 2022 году Красноярск потрясла новость о задержании Полины Дворкиной. Девушка сначала расправилась со своим отцом, а затем с дробовиком пришла в детский сад № 31, чтобы убивать мальчиков. Однако ее вовремя смогли остановить сотрудницы детского сада, обезвредившие ее. Нападавшую задержали. Спустя год Полину Дворкину приговорили к 17 годам колонии общего режима.
О том, что с Дворкиной сейчас, и обстоятельствах громкого дела — в материале krsk.aif.ru.
Спрятала дробовик под пальто.
Полина Дворкина придерживалась радикального феминизма. Она не скрывала взглядов и даже сменила фамилию на более говорящую (настоящее имя София Кечина). Она с ненавистью относилась к мужскому полу. Нападение на детский сад № 31 она готовила заранее.
В 2021 году Дворкина получила разрешение на владение оружием. Но не сразу. Для этого ей пришлось четыре раза обращаться к врачу-наркологу. Ей постоянно отказывали. Но в итоге она все же смогла получить документы для легальной покупки оружия.
2 марта 2022 года Дворкина приобрела дробовик. Купила его на заработанные деньги, еще часть дал отец, за что потом поплатился.
28 марта рано утром у Полины с отцом произошел конфликт. Она решила расправиться с ним, поскольку, как говорила на суде, испытывала к нему неприязненные отношения. Дворкина дважды ударила отца гантелей по голове, а затем застрелила. В тот же день она отправилась в детский сад № 31, спрятав дробовик под пальто. Смогла пройти охрану и направилась в группу «Карамельки».
Воспитательницы заметили, что к ним пришла вооруженная девушка, и попытались отнять оружие. В этот момент произошел выстрел в стену. Воспитатели повалили Дворкину на пол и удерживали до приезда полиции и Росгвардии. При себе у нее находились 39 патронов и газовый баллончик.
За несколько дней до нападения Дворкина приходила в детский сад на разведку под предлогом трудоустройства младшим воспитателем. Она выяснила, как устроено учреждение, чтобы в нем проще было ориентироваться.
Всего на подготовку к нападению ушло примерно 6 месяцев.
Изложила взгляды в манифесте.
Во время следствия выяснилось, что перед нападением Полина Дворкина разослала в СМИ манифест, в котором декларировалась необходимость «совершения женщинами против мужчин насильственных действий и убийств».
Радикальная феминистка в манифесте писала, почему решила убивать мальчиков. По ее словам, так она хотела выразить протест против идеи «эксплуатации женщин». Она считала, что мужчины — доминирующий класс, которому принадлежит весь капитал, а женщины ими лишь эксплуатируются.
В суде Дворкина частично признала вину, отрицая, что действовала из идейных соображений. Отца же убила из неприязни.
Мать Дворкиной подала гражданский иск с просьбой взыскать с дочери 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Прокуроры по делу Дворкиной запрашивали 19 лет лишения свободы с компенсацией 10 млн рублей.
В итоге суд приговорил Дворкину к 17 годам колонии общего режима с взысканием 1 млн рублей в пользу ее матери. Помимо этого, ей назначили принудительное лечение по месту отбывания наказания. Оружие, из которого стреляла девушка, передали в Росгвардию.
По словам прокурора Николая Аулова, который представлял обвинение, это было первое на его памяти дело, в котором человек с оружием совершил преступления, связанные с идеологией радикального феминизма.
Охранников детского сада — Алину Богданову, дежурившую в день нападения, и ее начальника, директора охранной фирмы Илью Косенкова, наказали по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), отправив на 2,5 и 2 года в колонию общего режима соответственно.
Воспитательниц наградили.
Воспитательниц детского сада № 31 Наталью Стус, Ирину Шабанову и Евгению Толстую наградили медалями «За отвагу». Они остановили Полину Дворкину и не дали ей расправиться с детьми.
Отважные воспитательницы рассказывали корреспонденту krsk.aif.ru об обстоятельствах нападения Дворкиной и что они испытали в тот момент.
«Когда я только увидела достающую ружьё Дворкину, то первые мысли: “Она сейчас всех перестреляет”. Я выбежала и стала закрывать дверь, чтобы она не попала к детям. Когда уже Наталья её повалила, то мы стали её держать. Промелькнула мысль: “Вдруг у неё ножи ещё есть в сапогах”. Стянула с неё обувь, но, к счастью, там ничего не было», — рассказывала Ирина Шабанова.
А Наталья Стус мысленно уже успела попрощаться с мамой, но она смогла повалить Дворкину на пол и удерживала ее до приезда полиции. На кнопку экстренного вызова нажали вовремя.
«Было много мыслей ужасных об этой ситуации. Вспоминала другие подобные инциденты. Дворкина ведь пришла в детский сад с полными карманами патронов, ещё газовый баллончик у неё был. Страшно представить, что она собиралась делать. Если бы она прошла немного дальше, уже бы случилась трагедия. Помню, в коридоре стою, и коленка подкашивается. Думала, как бы не упасть», — вспоминала Стус.
Наталья Стус и Ирина Шабанова после произошедшего хотели сменить профессию, но все же остались в ней. Хотя место работы поменяли.
К слову, Наталья Стус — профессиональная хоккеистка. Раньше она играла в красноярской «Бирюсе». Нередко выходила на лед с командой оскандалившегося мэра Красноярска Владислава Логинова. Он совсем недавно напомнил об этом в Telegram-канале.
Что сейчас с Полиной Дворкиной.
Добавим, что на данный момент Полине Дворкиной 23 года. Она продолжает отбывать наказание. Где она находится, krsk.aif.ru рассказали в краевой прокуратуре.
«Полина Дворкина отбывает наказание в красноярском ИК-22, а также проходит лечение у врача-психиатра. Ей поставили диагноз “полиморфное расстройство личности”. Во время отбывания наказания в колонии Дворкину трудоустроили швеей 3-го разряда. Она привлекается к участию в культурно-массовых, спортивных и воспитательных мероприятиях. К примеру, она принимала участие в патриотических мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, среди которых акция “Бессмертный полк”, ношение георгиевской ленточки, хоровое исполнение песен
В надзорном ведомстве отметили, что Дворкина начала выплачивать компенсацию морального вреда своей матери. Так как сумма большая — 1 млн рублей, то это растянется на долгое время. Ежемесячно в пользу матери с заработной платы Полины Дворкиной удерживается 50%, которые перечисляются на счет матери. Взыскание началось с 26 мая 2025 года, то есть совсем недавно.
Полина Дворкина выйдет на свободу в апреле 2038 года. Но у нее есть шанс освободиться по УДО, отбыв не менее ⅔ срока наказания.
В прокуратуре Красноярского края добавили, что охранники, проходившие по делу Дворкиной, уже освободились. Охранница детского сада Алина Богданова вышла из колонии по УДО 28 марта 2024 года, а директор охранной фирмы Илья Косенков — 13 августа 2024 года, оспорив наказание в кассации.