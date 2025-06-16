Платит матери. Что с Дворкиной, пытавшейся расстрелять мальчиков в детсаду

«Когда я только увидела достающую ружьё Дворкину, то первые мысли: “Она сейчас всех перестреляет”. Я выбежала и стала закрывать дверь, чтобы она не попала к детям. Когда уже Наталья её повалила, то мы стали её держать. Промелькнула мысль: “Вдруг у неё ножи ещё есть в сапогах”. Стянула с неё обувь, но, к счастью, там ничего не было», — рассказывала Ирина Шабанова.