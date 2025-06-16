В Новосибирске автобус № 43 с 16 июня изменил схему движения. Но не навсегда, а лишь на время реконструкции канализационного коллектора. Работы планируют завершить 15 сентября. До этой даты автобус будет курсировать по измененной схеме. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.