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В Новосибирске автобус № 43 с 16 июня изменил схему движения

Маршрут автобуса меняется из-за реконструкции канализационного коллектора.

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Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске автобус № 43 с 16 июня изменил схему движения. Но не навсегда, а лишь на время реконструкции канализационного коллектора. Работы планируют завершить 15 сентября. До этой даты автобус будет курсировать по измененной схеме. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Стоит отметить, что работы по реконструкции канализационного коллектора будут проводить на участке улицы Оловозаводской от улицы Сержанта Коротаева до улицы Обогатительной. Там до 15 сентября ввели ограничение движения с закрытием проезжей части.

— Автобус № 43 в объезд закрытого участка будет курсировать по улицам Сержанта Коротаева, Оловозаводской, Тюменской, Аникина, далее — по действующей схеме, — уточнили в мэрии.

При этом маршрут автобуса № 9 в период проведения работ не изменится.

Отмечается, что сейчас начался первый этап реконструкции. Второй будут проводить с 16 сентября по 30 ноября. Как изменится работа общественного транспорта в этот период, в мэрии сообщат осенью.