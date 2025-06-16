В Иркутске цены на бензин не меняются уже две недели

В Иркутск цены на бензин на заправочных станциях не растут уже две недели. Со 2 июня стоимость топлива сохраняется прежней. По последним данным Иркутскстата, в областном центре Аи-92 продают за 57,39 рубля за литр, марку Аи-95-го за 60,70 рубля, а Аи-98 и выше стоит 84,60 рубля.