В Иркутске цены на бензин не меняются уже две недели

В Иркутск цены на бензин на заправочных станциях не растут уже две недели. Со 2 июня стоимость топлива сохраняется прежней. По последним данным Иркутскстата, в областном центре Аи-92 продают за 57,39 рубля за литр, марку Аи-95-го за 60,70 рубля, а Аи-98 и выше стоит 84,60 рубля.
Бюджетно заправиться все также можно в Ангарске. Там цены чуть ниже, чем в Иркутске. Народная марка 92-го дешевле на три копейки, литр 95-го бензина заправляют за 61,55 рубля, а 98-й равен 85,23.
Что касается дорогого бензина, то он остается в Братске. За литр 92-го автомобилистам приходится платить 57,36 рубля, а за 95-й — 60,68.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что Иркутская область лидирует в Сибири по доступности топлива.