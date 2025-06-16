В Новосибирске с 4 по 6 июля состоятся дни бесплатной авторской музыки

В этом году фестиваль отмечает свое шестое издание и вновь предоставит уникальную платформу для музыкантов, исполняющих авторскую музыку в различных жанрах, прямо в центре города. В течение трех дней зрители смогут насладиться живыми выступлениями талантливых исполнителей.