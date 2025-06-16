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В Новосибирске с 4 по 6 июля состоятся дни бесплатной авторской музыки

В Новосибирске с 4 по 6 июля пройдет фестиваль авторской песни «СНИЗУ», который состоится в Первомайском сквере.

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Источник: Freepik

В этом году фестиваль отмечает свое шестое издание и вновь предоставит уникальную платформу для музыкантов, исполняющих авторскую музыку в различных жанрах, прямо в центре города. В течение трех дней зрители смогут насладиться живыми выступлениями талантливых исполнителей.

Организаторы мероприятия подчеркивают, что «СНИЗУ» — это отличная возможность открыть для себя новые имена на сибирской музыкальной сцене и поддержать местных артистов.

Фестиваль пройдет в Первомайском сквере и будет абсолютно бесплатным для всех желающих. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!