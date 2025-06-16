В Госдуме рассказали об изменениях в сфере ЖКХ: ужесточаются требования к коцессионерам

«Концессионер с 1 сентября будет обязан разрабатывать проекты инвестиционных программ модернизации инфраструктуры ЖКХ», — сказал Кошелев РИА Новости, добавив, что теперь концессионеры не смогут просто использовать взятое за бесценок в аренду чужое имущество, при этом не вкладывая ни копейки.