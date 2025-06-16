В Госдуме рассказали об изменениях в сфере ЖКХ: ужесточаются требования к коцессионерам

В России ужесточаются требования к концессионерам объектов тепло- и водоснабжения, а также водоотведения в системе ЖКХ. Нововведения вступят в силу с 1 сентября, информирует первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«Концессионер с 1 сентября будет обязан разрабатывать проекты инвестиционных программ модернизации инфраструктуры ЖКХ», — сказал Кошелев РИА Новости, добавив, что теперь концессионеры не смогут просто использовать взятое за бесценок в аренду чужое имущество, при этом не вкладывая ни копейки.
Депутат указал на высокий износ коммунальной инфраструктуры как на основной фактор потери ресурсов в сетях водоснабжения.
Кошелев добавил, что квалификация концессионера должна быть подтверждена наличием опыта эксплуатации объектов в жилищно-коммунальной сфере и успешной реализации инвестпрограмм.
Ранее президент России Владимир Путин призвал навести порядок в сфере ЖКХ, указав, что россияне должны понимать, куда расходуются средства, которые они отдали на капитальный ремонт дома и содержание здания.
Также сообщалось, что с 1 июля в России начнется плановая корректировка тарифов жилищно-коммунальных услуг со средним показателем повышения в 11,9%. При этом фактический размер индексации будет варьироваться в зависимости от субъекта Федерации.