ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ирана в сторону Израиля

Ночью 13 июня израильские ВВС атаковали иранскую территорию, приведя к гибели как минимум 20 высших офицеров вооруженных сил страны. Информационные издания подчеркнули, что данная атака является новым витком напряженности в отношениях двух государств. Чем может закончиться противостояние стран — в материале «Вечерней Москвы».