ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ирана в сторону Израиля

Армия Израиля в понедельник, 16 июня, сообщила о зафиксированном запуске ракет с территории Ирана и начале их перехвата. Жителям рекомендовано немедленно укрыться в убежищах.
— Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории государства Израиль. Системы обороны работают для перехвата угрозы, — говорится в Telegram-канале армии.
13 июня лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Иран пойти на сделку по ядерной программе, «пока не стало слишком поздно». Американский президент добавил, что последствия отказа будут «гораздо хуже любых ожиданий» Тегерана.
Также лидер США выразил уверенность в способности своей страны сыграть роль посредника в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, отметив возможность быстро завершить кровопролитие.
Ночью 13 июня израильские ВВС атаковали иранскую территорию, приведя к гибели как минимум 20 высших офицеров вооруженных сил страны. Информационные издания подчеркнули, что данная атака является новым витком напряженности в отношениях двух государств. Чем может закончиться противостояние стран — в материале «Вечерней Москвы».