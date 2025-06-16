Новые имена в украинской базе «Миротворец»: вслед за Овечкиным на сайт попала и Земфира*

База украинского экстремистского сайта «Миротворец» в очередной раз пополнилась российскими представителями. В список попали певица Земфира* и актриса театра и кино Чулпан Хаматова. Обе деятельницы искусства не проживают на территории РФ.
Создатель «Миротворца» обвинил Земфиру* в «отрицании российской агрессии». На сайте также указано, что певица манипулировала общественно значимыми сведениями.
Актриса театра и кино Чулпан Хаматова, по версии «Миротворца», пересекла якобы украинскую границу с целью попасть на Крымский полуостров. Кроме того, Киев обвинил ее в признании присоединения республики к России.
Ранее в базу экстремистского сайта попал российский хоккеист Александр Овечкин. Его обвинили в выступлениях на международной арене с целью «обеления репутации России».
*признана иноагентом на территории РФ.