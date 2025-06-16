«Миротворец» обвинил Земфиру* и Чулпан Хаматову в манипуляции информацией

Певица Земфира*, а также актриса Чулпан Хаматова, покинувшая страну после начала СВО, были внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом стало известно в понедельник, 16 июня.
Как указано на сайте, причиной включения Земфиры* стало «отрицание российской агрессии» и распространение манипулятивной информации, имеющей общественное значение.
Чулпан Хаматова, по данным «Миротворца», попала в базу за якобы незаконное пересечение украинской границы с целью попасть в Крым, а также за участие в попытках признать республику частью России.
Кроме того, на сайте говорится, что актриса якобы осуществляла незаконную коммерческую деятельность на территории Крыма, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что певица Земфира* отказалась от критики России на своем концерте в Дубае 7 января из-за боязни запрета на въезд в ОАЭ. Концерт прошел в Coca-Cola Arena, однако на нем не было привычных для выступлений Земфиры* украинских флагов, политических лозунгов и плакатов.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.