«Миротворец» обвинил Земфиру* и Чулпан Хаматову в манипуляции информацией

Ранее стало известно, что певица Земфира* отказалась от критики России на своем концерте в Дубае 7 января из-за боязни запрета на въезд в ОАЭ. Концерт прошел в Coca-Cola Arena, однако на нем не было привычных для выступлений Земфиры* украинских флагов, политических лозунгов и плакатов.