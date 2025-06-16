Женщины помыли головы с шампунем в фонтане у ГПНТБ в Новосибирске

Вчера, 15 июня, в Новосибирске две женщины решили помыть голову прямо в чаше фонтана перед ГПНТБ. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Как рассказали свидетели, женщины зашли в воду с шампунем, сели в фонтан и начали мыть волосы. Всё происходило на глазах у прохожих. Их дети бегали без одежды рядом с фонтаном.
Жители попытались вразумить нарушительниц — их просили покинуть общественное место и предупреждали, что могут вызвать полицию. Однако женщины не отреагировали на замечания и продолжали мыться, при этом отвечали на просьбы грубой бранью.