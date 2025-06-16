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Женщины помыли головы с шампунем в фонтане у ГПНТБ в Новосибирске

Две женщины вымыли головы в фонтане у здания ГПНТБ.

Как создавалась новая Россия

Вчера, 15 июня, в Новосибирске две женщины решили помыть голову прямо в чаше фонтана перед ГПНТБ. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Как рассказали свидетели, женщины зашли в воду с шампунем, сели в фонтан и начали мыть волосы. Всё происходило на глазах у прохожих. Их дети бегали без одежды рядом с фонтаном.

Жители попытались вразумить нарушительниц — их просили покинуть общественное место и предупреждали, что могут вызвать полицию. Однако женщины не отреагировали на замечания и продолжали мыться, при этом отвечали на просьбы грубой бранью.