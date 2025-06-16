Земфира* и Чулпан Хаматова попали в базу «Миротворца»

Чулпан Хаматову обвинили в предполагаемом незаконном пересечении государственной границы Украины с последующим въездом на территорию Крыма, а также в участии в инициативах по признанию присоединения полуострова к Российской Федерации. Помимо этого, согласно информации, размещенной на портале «Миротворец», актрисе вменяется осуществление незаконной предпринимательской деятельности на территории Крыма.