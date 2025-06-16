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Земфира* и Чулпан Хаматова попали в базу «Миротворца»

Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных певицу Земфиру*, признанную в России иноагентом. В список также попала актриса Чулпан Хаматова, покинувшая страну после начала специальной военной операции (СВО).

Как создавалась новая Россия

«Миротворец» обвинил Чулпан Хаматову в поддержке присоединения Крыма к РФ.

Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных певицу Земфиру*, признанную в России иноагентом. В список также попала актриса Чулпан Хаматова, покинувшая страну после начала специальной военной операции (СВО).

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДружественных к России топовых политиков внесли в «Миротворец».

«По данным сайта, Земфира* попала в “Миротворец” за “отрицание российской агрессии”. Также ее обвинили в манипуляции общественно значимой информацией. Хаматова тоже оказалась в базе скандально известного украинского сайта», — сообщило РИА Новости.

Чулпан Хаматову обвинили в предполагаемом незаконном пересечении государственной границы Украины с последующим въездом на территорию Крыма, а также в участии в инициативах по признанию присоединения полуострова к Российской Федерации. Помимо этого, согласно информации, размещенной на портале «Миротворец», актрисе вменяется осуществление незаконной предпринимательской деятельности на территории Крыма.

Ранее в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» включили российского актера Михаила Ефремова. Его подозревают в якобы содействии «российским преступлениям» против Украины. Оказался в списках и лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин, пишет «Национальная Служба Новостей».

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.