Земфира* и Чулпан Хаматова попали в базу «Миротворца»

«Миротворец» обвинил Чулпан Хаматову в поддержке присоединения Крыма к РФ.
Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных певицу Земфиру*, признанную в России иноагентом. В список также попала актриса Чулпан Хаматова, покинувшая страну после начала специальной военной операции (СВО).
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДружественных к России топовых политиков внесли в «Миротворец».
«По данным сайта, Земфира* попала в “Миротворец” за “отрицание российской агрессии”. Также ее обвинили в манипуляции общественно значимой информацией. Хаматова тоже оказалась в базе скандально известного украинского сайта», — сообщило РИА Новости.
Чулпан Хаматову обвинили в предполагаемом незаконном пересечении государственной границы Украины с последующим въездом на территорию Крыма, а также в участии в инициативах по признанию присоединения полуострова к Российской Федерации. Помимо этого, согласно информации, размещенной на портале «Миротворец», актрисе вменяется осуществление незаконной предпринимательской деятельности на территории Крыма.
Ранее в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» включили российского актера Михаила Ефремова. Его подозревают в якобы содействии «российским преступлениям» против Украины. Оказался в списках и лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин, пишет «Национальная Служба Новостей».
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.