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Не поджигать тополиный пух призывают жителей Хабаровского края

Летом с активным цветением тополей появляется сезонный риск пожаров. Их причина — поджог пуха умышленный или по неосторожности. Нередко к возгораниям приводит детская шалость и баловство, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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Источник: МЧС РФ

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращает внимание жителей и гостей региона на соблюдение правил пожарной безопасности.

Тополиный пух легкий и летучий, при этом при горении достигает высокой температуры. Особенно опасны места, где наблюдается скопление такого летнего «снега» во дворах в приямках и вдоль бордюров, на дорогах, под автомобилями и вблизи деревянных построек, гаражей. Также он может забиваться в трещины и пустоты. Сухой пух легко воспламеняется от малейшей искры: непотушенного окурка или спички, искры от костра, при этом происходит стремительное распространение пламени. В результате таких пожаров могут пострадать оставленные во дворах машины, гаражи, дачные и надворные постройки, жилые дома.

Чтобы не допустить пожаров, МЧС России рекомендует:

  • регулярно очищать территорию от скопления тополиного пуха;
  • не допускать разведения костров и использования открытого огня вблизи мест скопления пуха;
  • перед проведением огневых, сварочных работ очистить территорию;
  • объясните детям опасность игр и сжигание пуха;
  • быть предельно осторожными при курении и использовании пиротехнических изделий;
  • установить на участке первичные средства пожаротушения (огнетушитель, бочку с водой, емкости с песком и т. д.).

Стоит отметить, что сжигание пуха является нарушением требований пожарной безопасности. Согласно Кодексу об административных правонарушениях в Российской Федерации, такие действия могут повлечь административную ответственность, а в случае возникновения пожара, в зависимости от суммы ущерба, и уголовную ответственность. Кроме того, виновнику пожара предстоит возместить сумму ущерба, причиненного третьему лицу.

Ваша безопасность — ваша ответственность!