Не поджигать тополиный пух призывают жителей Хабаровского края

Тополиный пух легкий и летучий, при этом при горении достигает высокой температуры. Особенно опасны места, где наблюдается скопление такого летнего «снега» во дворах в приямках и вдоль бордюров, на дорогах, под автомобилями и вблизи деревянных построек, гаражей. Также он может забиваться в трещины и пустоты. Сухой пух легко воспламеняется от малейшей искры: непотушенного окурка или спички, искры от костра, при этом происходит стремительное распространение пламени. В результате таких пожаров могут пострадать оставленные во дворах машины, гаражи, дачные и надворные постройки, жилые дома.