Не поджигать тополиный пух призывают жителей Хабаровского края

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращает внимание жителей и гостей региона на соблюдение правил пожарной безопасности.
Тополиный пух легкий и летучий, при этом при горении достигает высокой температуры. Особенно опасны места, где наблюдается скопление такого летнего «снега» во дворах в приямках и вдоль бордюров, на дорогах, под автомобилями и вблизи деревянных построек, гаражей. Также он может забиваться в трещины и пустоты. Сухой пух легко воспламеняется от малейшей искры: непотушенного окурка или спички, искры от костра, при этом происходит стремительное распространение пламени. В результате таких пожаров могут пострадать оставленные во дворах машины, гаражи, дачные и надворные постройки, жилые дома.
Чтобы не допустить пожаров, МЧС России рекомендует:
- регулярно очищать территорию от скопления тополиного пуха;
- не допускать разведения костров и использования открытого огня вблизи мест скопления пуха;
- перед проведением огневых, сварочных работ очистить территорию;
- объясните детям опасность игр и сжигание пуха;
- быть предельно осторожными при курении и использовании пиротехнических изделий;
- установить на участке первичные средства пожаротушения (огнетушитель, бочку с водой, емкости с песком
и т. д.).
Стоит отметить, что сжигание пуха является нарушением требований пожарной безопасности. Согласно Кодексу об административных правонарушениях в Российской Федерации, такие действия могут повлечь административную ответственность, а в случае возникновения пожара, в зависимости от суммы ущерба, и уголовную ответственность. Кроме того, виновнику пожара предстоит возместить сумму ущерба, причиненного третьему лицу.
Ваша безопасность — ваша ответственность!