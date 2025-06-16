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В ГД рассказали о жестких изменениях в сфере ЖКХ

В России с 1 сентября вступают в силу новые требования к концессионерам, работающим в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения. Компании будут обязаны не только поддерживать имущество, но и разрабатывать инвестиционные программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Как создавалась новая Россия

Концессионерам придется вкладывать средства в модернизацию коммунальных объектов.

В России с 1 сентября вступают в силу новые требования к концессионерам, работающим в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения. Компании будут обязаны не только поддерживать имущество, но и разрабатывать инвестиционные программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Концессионер с 1 сентября будет обязан разрабатывать проекты инвестиционных программ модернизации инфраструктуры ЖКХ. То есть, концессионеры теперь не смогут просто использовать чужое имущество за счет тарифной составляющей, не вкладывая ни копейки», — рассказал парламентарий РИА Новости. По словам Кошелева, это даст экономический эффект и позволит уйти от практики, когда концессионеры собирают миллиарды на тарифах, взяв за бесценок в аренду газовые и электросети, но забывают про свои обязательства.

Он также отметил, что одна из причин изменений — высокий износ коммунальных сетей: по официальным данным, более 40% объектов инженерной инфраструктуры требуют замены. Для концессионеров вводятся четкие критерии квалификации: теперь будет учитываться опыт эксплуатации объектов ЖКХ и успешная реализация инвестиционных программ.

Ранее в России уже предпринимались шаги по ужесточению требований к участникам жилищно-коммунального сектора. Минстрой заявил о необходимости профильного образования для специалистов, принимающих новые жилые дома, чтобы повысить качество контроля и исключить злоупотребления в судебных спорах с застройщиками.