В ГД рассказали о жестких изменениях в сфере ЖКХ

«Концессионер с 1 сентября будет обязан разрабатывать проекты инвестиционных программ модернизации инфраструктуры ЖКХ. То есть, концессионеры теперь не смогут просто использовать чужое имущество за счет тарифной составляющей, не вкладывая ни копейки», — рассказал парламентарий РИА Новости. По словам Кошелева, это даст экономический эффект и позволит уйти от практики, когда концессионеры собирают миллиарды на тарифах, взяв за бесценок в аренду газовые и электросети, но забывают про свои обязательства.