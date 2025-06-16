МВД: мошенники для обмана граждан проводят фальшивые лотереи

Мошенники проводят фальшивые лотереи с целью обмана граждан, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве уточнили, что злоумышленники размещают в Сети ссылки на фальшивые розыгрыши денежных средств. Переход по ссылке введёт на сайт, где жертве предлагаются открывать коробочки, в которых якобы скрыты призы.
Обычно пользователь «выигрывает» с третьей попытки. Участнику лотереи сообщают о «денежном выигрыше» и для получения средств предлагают ввести данные банковской карты.
После этого аферисты узнают нужную им информацию, а жертва лишается всех переведенных денег.
Напомним, ранее в МВД России предупредили, что злоумышленники создают фальшивые профили в социальных сетях и мессенджерах, представляясь привлекательными девушками или парнями, и вступают в доверительное общение с пользователями. Затем аферисты предлагают жертвам совместные псевдоинвестиции, якобы приносящие высокую прибыль, либо «приглашают» на встречу, отправляя фишинговую ссылку на якобы забронированные авиабилеты.