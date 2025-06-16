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МВД: мошенники для обмана граждан проводят фальшивые лотереи

Жертве сообщают о «денежном выигрыше» и для получения средств предлагают ввести данные банковской карты.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Мошенники проводят фальшивые лотереи с целью обмана граждан, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники размещают в Сети ссылки на фальшивые розыгрыши денежных средств. Переход по ссылке введёт на сайт, где жертве предлагаются открывать коробочки, в которых якобы скрыты призы.

Обычно пользователь «выигрывает» с третьей попытки. Участнику лотереи сообщают о «денежном выигрыше» и для получения средств предлагают ввести данные банковской карты.

После этого аферисты узнают нужную им информацию, а жертва лишается всех переведенных денег.

Напомним, ранее в МВД России предупредили, что злоумышленники создают фальшивые профили в социальных сетях и мессенджерах, представляясь привлекательными девушками или парнями, и вступают в доверительное общение с пользователями. Затем аферисты предлагают жертвам совместные псевдоинвестиции, якобы приносящие высокую прибыль, либо «приглашают» на встречу, отправляя фишинговую ссылку на якобы забронированные авиабилеты.