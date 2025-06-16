МВД: мошенники для обмана граждан проводят фальшивые лотереи

Напомним, ранее в МВД России предупредили, что злоумышленники создают фальшивые профили в социальных сетях и мессенджерах, представляясь привлекательными девушками или парнями, и вступают в доверительное общение с пользователями. Затем аферисты предлагают жертвам совместные псевдоинвестиции, якобы приносящие высокую прибыль, либо «приглашают» на встречу, отправляя фишинговую ссылку на якобы забронированные авиабилеты.